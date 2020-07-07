Матвиенко назвала условие для пожизненного сенаторства Медведева

https://static.news.ru/photo/67c32aa6-c115-11ea-8eb6-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко и Дмитрий Медведев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Медведев в качестве бывшего президента России не получит автоматически пожизненное место в Совете Федерации, заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Поскольку наделение полномочиями бывшего президента предусматривает возможность его отказа, автоматически наделение сенаторскими полномочиями не произойдёт, — приводит её слова РИА Новости.

Матвиенко также отметила, что для получения Медведевым пожизненного места сенатора необходимо принять отдельный законопроект.

Согласно внесённым в Конституцию поправкам, в Совет Федерации могут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации. На данный момент эта норма касается лишь одного человека — Дмитрия Медведева. Он был главой государства с 2008 по 2012 год и сейчас занимает должность заместитель председателя Совета безопасности РФ. Первый президент РФ Борис Ельцин умер в 2007 году. Владимир Путин является действующим главой государства. Сейчас идёт его четвёртый срок.

Поправки к Конституции вступили в силу 4 июля. Они включают в себя более двух сотен изменений: от упоминания Бога до так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства.

Ввиду изменения Конституции потребуется и корректировка других законов. Основную их часть российский парламент рассчитывает принять в осеннюю сессию 2020 года. Первый законопроект уже внесён в Госдуму. Документом корректируется ФЗ «О противодействии экстремизму». В нём уточняется, что под нарушением целостности территории РФ подразумевается в том числе отчуждение части её территории. Также в рамках этого законопроекта УК будет дополнен новой статьёй 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Санкция статьи будет предусматривать до 10 лет, писал NEWS.ru.