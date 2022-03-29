Матвиенко допустила появление в СНГ единого суда по правам человека

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе выступления на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ допустила появление в Содружестве единого суда по правам человека, сообщает РИА Новости. Предполагается, что он заменит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По её словам, положения по такому «неполитизированному, объективному» суду уже находятся на стадии согласования.

Есть идея о том, чтобы создать наш суд по правам человека стран СНГ. Это было бы правильно, мы могли бы в рамках этого суда рассматривать жалобы граждан, которые считают, что их притесняют в той или иной стране, — заявила Матвиенко.

Через полгода, 16 сентября 2022-го, Россия выйдет из Конвенции о защите прав человека, об этом объявил 23 марта Европейский суд по правам человека, который является главным механизмом реализации положений Конвенции. Когда выход состоится, это может привести к нежелательным изменениям в уголовном процессе и к тому, что у людей окажется меньше возможностей для того, чтобы добиваться исполнения судебных решений, считает адвокат Московской коллегии адвокатов Надежда Ермолаева.

Ранее Генеральная прокуратура России решила выйти из Международной ассоциации прокуроров (МАП). Об этом решении генпрокурор РФ Игорь Краснов написал в письме генсеку МАП Хану Мораалу. В обращении Краснов указал, что ассоциация восемь лет игнорировала массовые преступления украинских властей против населения Донбасса.