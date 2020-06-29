Малькевич: США признали вмешательство в голосование по Конституции

Соединённых Штаты признали, что вмешиваются во внутренние дела России, в том числе и в процесс голосования по поправкам к Конституции. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информпространства, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
По его словам, в США вмешательство связывают с необходимостью «привнести демократию на израненную российскую землю»,
Давайте Россотрудничество выдаст грант политической школе в США? Нам нельзя, мы не вмешиваемся, не хотим разрушить Америку. А США можно, несут свет, — сказал Малькевич на проходящей в медиагруппе «Патриот» онлайн-конференции на тему «Фейки и ложь о голосовании по поправкам в Конституцию».
При этом он добавил, что считает необходимым поднять вопрос о признании иностранными агентами физических лиц, которые принимают деньги от Госдепартамента США для того, чтобы вести в РФ политическую деятельность.
Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что голосование по поправкам к Конституции РФ может подвергнуться массированным кибератакам. Как
До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что спецслужбы иностранных государств ищут уязвимые места в информационной инфраструктуре России для совершения массированных кибератак.
В декабре NEWS.ru писал, что поправки в КоАП РФ о введении штрафов для зарубежных СМИ за нарушение избирательного законодательства планируется внести в Госдуму во время весенней сессии. При одобрении инициативы Google, Facebook и YouTube также попадут под административную ответственность.
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