Малькевич: США признали вмешательство в голосование по Конституции

https://static.news.ru/photo/81c6814e-ba1e-11ea-ad11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соединённых Штаты признали, что вмешиваются во внутренние дела России, в том числе и в процесс голосования по поправкам к Конституции. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информпространства, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По его словам, в США вмешательство связывают с необходимостью «привнести демократию на израненную российскую землю», передаёт «Политика Сегодня».

Давайте Россотрудничество выдаст грант политической школе в США? Нам нельзя, мы не вмешиваемся, не хотим разрушить Америку. А США можно, несут свет, — сказал Малькевич на проходящей в медиагруппе «Патриот» онлайн-конференции на тему «Фейки и ложь о голосовании по поправкам в Конституцию».

При этом он добавил, что считает необходимым поднять вопрос о признании иностранными агентами физических лиц, которые принимают деньги от Госдепартамента США для того, чтобы вести в РФ политическую деятельность.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что голосование по поправкам к Конституции РФ может подвергнуться массированным кибератакам. Как уточняет РБК со ссылкой на директора Центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» Владимира Дрюкова, около 40% всех кибератак в России приходится на московские организации, так как здесь сконцентрировано множество значимых организаций. Кроме того, в столице находится большинство центров обработки данных, которые являются одной из основных целей злоумышленников. Так, во время проведения выборов мэра Москвы в 2018 году Solar JSOC зафиксировал более 200 различных попыток информационных воздействий на инфраструктуру выборов, в 2019 году — более 80. Все атаки были отражены.

До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что спецслужбы иностранных государств ищут уязвимые места в информационной инфраструктуре России для совершения массированных кибератак.

В декабре NEWS.ru писал, что поправки в КоАП РФ о введении штрафов для зарубежных СМИ за нарушение избирательного законодательства планируется внести в Госдуму во время весенней сессии. При одобрении инициативы Google, Facebook и YouTube также попадут под административную ответственность.