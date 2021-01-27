Лукавые цифры вакцинации

Действительно, с одной стороны, Михаил Мишустин достаточно жёстко выражает неудовольствие недостаточно быстрыми темпами вакцинирования населения, за масштабы и действенность которого несут прямую ответственность губернаторы. Премьер напомнил, что в ближайшее время в гражданский оборот будет выпущено ещё две вакцины отечественной разработки. «Спутника V» за январь и февраль, как мы помним, было запланировано выпустить аж 18 миллионов доз. И почти одновременно его предшественник, Дмитрий Медведев, отметил, что «Единая Россия» будет в будущем делать ставку на тех, кто успешно себя проявил в разгар пандемии.

Ясно, что и вакцинация остаётся прекрасным поводом для региональных начальников показать, что называется, товар лицом: быстро поставить прививку максимальному числу сограждан, не просто сбив волну пандемии и вернув регионы к нормальному ритму жизни, но продемонстрировав и эффективность управления, и заботу о населении. Недаром социологи отметили, что сам факт начала массовой вакцинации несколько усилил в массах ощущение оптимизма.

Беда, однако, в том, что пока адекватными темпами прививок могут похвастаться только Москва и Подмосковье. Более того, в столице готовы поставить прививку даже курьерам и таксистам из числа мигрантов. В остальных регионах необходимая триада — выделение необходимых средств, приобретение достаточного количества вакцины и создание инфраструктуры для вакцинирования — буксует. Как шутят некоторые эксперты, при таких темпах вакцинация займёт ближайшие лет сорок. Федеральные власти видят, что многие губернаторы по-настоящему не «впрягаются» в решение поставленных задач. Между тем этот процесс реально выглядит самым настоящим управленческим вызовом, который может позволить объективно оценить безынициативность многих управленцев.

Сергей Булкин/NEWS.ru

А потому достижение цифры в двадцать миллионов вакцинированных россиян за первый квартал года нынешнего, которую озвучила вице-премьер Татьяна Голикова, выглядит маловероятным. Собственно, уже сейчас выявлены и странные расхождения в оценках числа вакцинированных, если судить по разным авторитетным источникам. Так, по оценкам Российского фонда прямых инвестиций, который собственно финансировал создание и последующее продвижение наших вакцин в мире, прививку уже успешно восприняли полтора миллиона россиян. Однако эксперты говорят о фактически четырехстах тысячах. Не исключено, что расхождение возникает по причине разнесённых двух этапов вакцинирования «Спутником V».

Хотя как тут не вспомнить странный спор, вспыхнувший между Голиковой и Александром Гинцбургом, главой Института им. Гамалеи, относительно того, сколько времени вакцинированным надо соблюдать «сухой закон». Тогда академик рискнул поправить вице-премьера, призвавшего аж сорок дней воздерживаться от алкоголя. Оказалось, что норма воздержания всего пять-шесть дней. Но такие расхождения в цифрах вакцинированных, в трактовке последующего режима настораживают. Особенно учитывают, как у нас на местах умеют подгонять цифры под распоряжения вышестоящего руководства.

Но видимое раздражение Михаила Мишустина явно не случайно. Человек строжайшего учёта и внедрения самых прогрессивных цифровых методов контроля, премьер-министр прекрасно понимает, что начатая в России кампания массового вакцинирования — это ещё прекрасная демонстрация возможностей страны, которую ещё недавно презрительно сравнивали с бензоколонкой. И это российская заявка не просто на технологический прорыв, но на подтверждение статуса развитой державы. А такой момент никому провалить не позволят. Так что, вполне вероятно, что последними жертвами пандемии станут карьерные надежды сразу нескольких перспективных региональных политиков. Политический вирус, он тоже мутирует.