Лукашенко на встрече с Путиным хочет поставить «жирную точку» в энергоспоре

https://static.news.ru/photo/bbb2b17a-f34e-11ea-8e09-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным рассчитывает поставить «жирную точку» в реализации «очень хороших» договорённостей, связанных с платой за энергоносители. Об этом глава республики заявил на встрече с послом РФ Дмитрием Мезенцевым.

Это, по его словам, позволит обеим сторонам «двигаться дальше». Предварительное понимание совместных действий было сформировано во время недавних переговоров двух правительственных делегаций в Минске.

Конечно, ещё будет много вопросов, они всегда будут. Когда идёт сотрудничество, появляется немало вопросов. Их, конечно, надо решать, — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Он также отметил, что на данный момент белорусскую сторону удовлетворяет развитие отношений между странами.

Президент напомнил, что в конце сентября в Минске и Минской области пройдет VII Форум регионов Белоруссии и России, который, по его убеждению, станет экономическим трамплином для сближения позиций по ряду вопросов.

Белорусский лидер, как предполагается, приедет с официальным визитом в Россию 14 сентября, писал NEWS.ru.