Лукашенко — Мишустину: неравноправный союз долго не продержится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с призывом к председателю правительства России Михаилу Мишустину строить отношения двух стран на основе равноправия.
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Строить наши союзные отношения мы должны исключительно на равноправной основе. Я как историк хорошо понимаю, я изучал эту тему очень внимательно: союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго, — подчеркнул белорусский президент.
Как писал NEWS.ru, Мишустин в начале встречи обнялся с белорусским лидером и пошутил, что на территории Белоруссии коронавирус «менее вирулентен». При этом председатель правительства РФ уже перенёс COVID-19 в мае.
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