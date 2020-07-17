Лукашенко — Мишустину: неравноправный союз долго не продержится

https://static.news.ru/photo/16942572-c85e-11ea-9375-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с призывом к председателю правительства России Михаилу Мишустину строить отношения двух стран на основе равноправия.

Как передаёт РИА Новости, Лукашенко встретился с российским премьером после заседания межправсовета ЕАЭС в Минске. Белорусский лидер в разговоре с Мишустиным заметил, что сейчас невозможно «как в средние века, захватить какую-то страну и подчинить на 100-150 лет». Он добавил, что Москве подобный подход и не нужен, «если говорить о России».

Строить наши союзные отношения мы должны исключительно на равноправной основе. Я как историк хорошо понимаю, я изучал эту тему очень внимательно: союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго, — подчеркнул белорусский президент.

Как писал NEWS.ru, Мишустин в начале встречи обнялся с белорусским лидером и пошутил, что на территории Белоруссии коронавирус «менее вирулентен». При этом председатель правительства РФ уже перенёс COVID-19 в мае.