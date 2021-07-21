«Бесполезно»: лидер справедливороссов оценил письмо Прилепина к КПРФ

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что письмо сопредседателя организации Захара Прилепина к КПРФ с предложением об объединении преждевременно и бесполезно. Об этом пишет РИА Новости.

Рано ещё, бесполезно. Он (Прилепин. — NEWS.ru.) знает, и я об этом говорил, что в исторической перспективе всё равно будет объединение, — сказал политик.

Он отметил, что сам считает такие действия бесполезными, но у Прилепина другая позиция, которую тот согласовал с руководителем партии. По его словам, объединения не произойдёт, пока коммунистической партией руководит Геннадий Зюганов.

Пускай люди видят, что мы им руку протягиваем, а они не хотят эту руку пожимать, — подчеркнул Миронов.

19 июня Прилепин написал Зюганову письмо, в котором предложил в день 30-летия путча 1991 года — 19 августа — провести пресс-конференцию и объявить о планах по созданию оппозиционной коалиции в Госдуме после выборов, а затем объединить обе партии.

В ответ первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин обвинил Прилепина в попытке «размыть облик компартии как главной оппозиционной силы». Он напомнил, что «Справедливая Россия» дважды отказывалась выдвигать кандидата на выборы президента и объявляла о поддержке Владимира Путина, а коммунисты отказываются поддерживать «стратегический курс президента и правительства».