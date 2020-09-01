Лидер оппозиции Черногории считает ошибкой антироссийские санкции

https://static.news.ru/photo/2361917c-ec03-11ea-8f7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Поддержка Черногорией западных санкций в отношении РФ была ошибочным решением, заявил лидер крупнейшей оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич.

Такое заявление он сделал после прошедших 30 августа выборов и договора с другими силами о создании парламентского большинства. Согласно предварительным данным, оппозиция получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича, что произошло впервые за 30 лет.

Мы — малое государство и на глобальном уровне не можем иметь никакого влияния, как бы этого не хотели. Известно, кто косит, а кто воду носит, поэтому неприемлемо то, что такое малое государство стало первым, кто вводит санкции против Российской Федерации, — цитирует оппозиционера РИА Новости.

Он добавил, что санкции, по его мнению, привели к значительным экономическим потерям Черногории и напомнил, что страна продавала вино Plantaze и принимала больше всего туристов из Сербии, Боснии и Герцеговины и России.

Россия заслуживает лучших отношений с Черногорией из-за исторических связей и вклада в экономику страны, — резюмировал Кривокапич.

Как писал NEWS.ru ранее, член Совфеда Константин Косачев заявил, что Черногория может поменять стратегический курс и уйти от антироссийской ориентации после прошедших там 30 августа парламентских выборов.