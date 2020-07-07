Лавров: США будто готовятся к конфликту с любой страной

Вашингтон будто готовится к конфликту с любой страной, отстаивающей свои интересы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В качестве примера он привёл диалог с Россией, где Штаты заменяют понятие «стратегическая стабильность» термином «стратегическое соперничество».
Сама философия уже указывает на то, что американцы готовятся к конфликту с любой страной, которая пытается отстаивать свои интересы. Это плохо. Это плохо для самих Соединённых Штатов, — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР).
Лавров также выразил мнение, что подобный подход может быть попыткой американских властей отвлечь внимание населения от внутренних проблем.
Также на ситуация может сказываться и предвыборная кампания, считает глава российского МИД.
Как ранее писал NEWS.ru, Минобороны США удалось успешно сдерживать агрессивные действия РФ и КНР, заявил глава военного ведомства Марк Эспер. Эстер во время представления своего доклада о работе на посту главы министерства подчеркнул, что США сдержали агрессию нескольких стран. КНДР и Иран он назвал «странами-изгоями».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен