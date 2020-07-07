Лавров: США будто готовятся к конфликту с любой страной

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Каких-либо двусторонних контактов между Россией и Чехией на высоком или высшем уровне пока не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пока каких-либо контактов на высоком или высшем уровне в двустороннем плане не планируется, — цитирует ТАСС Пескова. Журналисты попросили Пескова дать оценку отношениям Москвы и Праги в связи с делом...