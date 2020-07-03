Лавров: РФ призвала срочно перезапустить переговоры Израиля и Палестины

https://static.news.ru/photo/07526750-bd22-11ea-a1fb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия призывает срочно перезапустить прямые переговоры Палестины и Израиля при поддержке квартета международных посредников, рассказал 3 июля 2020 года глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи со спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом.

Мы считаем, что сегодня как никогда востребованы усилия международного сообщества по созданию условий для незамедлительного возобновления, перезапуска прямых палестино-израильских переговоров под эгидой квартета международных посредников и с активным участием арабских государств, — цитирует дипломата РИА Новости.

29 июня 2020 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова сесть за стол переговоров с палестинцами. По его словам, многие арабские страны надеются, что Израиль и Палестина начнут переговоры. При этом, по его мнению, аннексия части Западного берега реки Иордан не станет препятствием для достижения мира. Премьер также призвал палестинцев не тратить ещё одно десятилетие на попытки уничтожить Израиль и поддержать мирный план Трампа.

До этого Нетаньяху заявлял, что реализация плана по распространению суверенитета на часть Западного берега реки Иордан и Иорданскую долину должна стартовать 1 июля и что силовые структуры страны приступают к практической подготовке операции. Позднее он сообщил, что окончательное решение по аннексии 1 июля, как это планировалось изначально, ещё не принято.

Ранее NEWS.ru писал, что 28 января 2020 года президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Еврейское государство должно будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооружённых выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.

Согласно плану ООН 1947 года по разделу Палестины на арабское и еврейское государства, в состав территории, выделенной для создания арабского государства, входил сектор Газа. Оно так и не было создано. Сейчас эта территория контролируется организацией ХАМАС, которую Израиль считает террористической и периодически проводит в регионе зачистки. Ещё одной важнейшей сферой разногласий между палестинскими и израильскими переговорщиками по вопросу о мире является статус Иерусалима.

Резолюция Генассамблеи ООН № 181 предполагала, что будущее Иерусалима под свой контроль возьмёт международное сообщество. Однако в результате Арабо-израильской войны (1947–1949) Иерусалим был разделён между Израилем (западная часть города) и Трансиорданией, которая позже аннексировала Палестину вместе с восточной частью Иерусалима.

В результате победы в Шестидневной войне 1967 года Израиль захватил Восточный Иерусалим и объявил свой суверенитет над объединённым городом. ООН и значительная часть международного сообщества официально не признают этот акт.