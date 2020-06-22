Лавров проведёт встречу с главами МИД Индии и Китая

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Главной темой трёхсторонних переговоров министров иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Индии Субраманьяма Джайшанкара и Китая, который представит Ван И, станет усиление взаимодействия в преодолении кризисов, которые вызвала пандемия коронавируса. Общение между участниками пройдёт в формате видеоконференции 23 июня. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Договорённость о проведении видеоконференции подтверждает общее понимание трёх государств важности продолжения взаимодействия в формате РИК (Россия, Индия, Китай), сплочения усилий в противодействии кризисным явлениям в мировой политике и экономике, спровоцированным пандемией COVID-19, — сказано в комментарии МИД РФ.

В министерстве также подчеркнули, что государства-участники РИК сходятся во мнении «о необходимости коллективного поиска ответа на эту и подобные угрозы». При этом стороны подтверждают, что главная роль в процессе урегулирования должна остаться за ООН, а попытки использовать кризис для получения выгоды недопустимы.

К этому дню в мире COVID-19 заразились почти 9 млн человек, более 468 тыс. умерли, более 4,4 млн выздоровели. В России на 22 июня 592 280 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. За сутки их число увеличилось на 7600. Справиться с болезнью удалось 344 416 пациентам, а жертвами инфекции нового типа стали 8206 человек. За последние сутки скончались 95 заболевших.

Москва остаётся в лидерах по числу заражённых. Сейчас в столице 215 014 подтверждённых случаев коронавируса. За сутки их число увеличилось на 1068. Выздоровели за всё время пандемии 136 670, а для 3617 пациентов COVID-19 закончился летальным исходом.

Как писал NEWS.ru, ранее Лавров обсудил пути решения ливийской проблемы с главой МИД Египта.