Лавров посадил в саду МИД Пакистана гималайский кедр

https://static.news.ru/photo/01019c86-976a-11eb-84fa-96000091f725_660.jpg Фото: Wilfried Wirth/imagebroker.com/Global Look Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши посадил в саду МИД страны гималайский кедр — деодар.

Это дерево является одним из национальных символов Пакистана. Рядом с посадкой Лаврова уже растут кедры, которые посадили президент республики Ариф Алви, премьер-министр Имран Хан и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Российский министр прибыл в Исламабад с рабочим визитом. Помимо переговоров с Куреши он планируется провести встречи с политическим и военным руководством страны.

Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что участие в Большом евразийском партнёрстве открыто для Евросоюза, если в Брюсселе проявят такую заинтересованность. В беседе с пакистанским изданием News International министр отметил, что постепенное осуществление данной инициативы повысит конкурентоспособность всех участников, а также станет заделом при построении пространства мира и стабильности на континенте.