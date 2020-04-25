Лавров: пандемия усилила роль национальных государств в мире

https://static.news.ru/photo/0f81d0c8-8708-11ea-99c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manu Reino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роль национальных государств на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) возросла по всему миру, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Национальные государства берут на себя первую роль в том, чтобы самим отвечать за обеспечение безопасности своих граждан, — рассказал политик в эфире Первого канала.

Министр отметил, что эпидемия обнажила проблему наднациональной бюрократии. Особенно это заметно в Евросоюзе. По его словам, внутри ЕС ведутся ожесточённые дискуссии по поводу того, кто ответит за выход из кризиса.

Он добавил, что продвигаемые Россией идеалы стали ещё более популярными во время пандемии коронавируса, которая стала возможной благодаря либерализации мира и «разрушению границ».

По мнению дипломата, подобная идеология начала быстрее терять сторонников, когда взаимосвязанность мира привела к распространению заразной болезни.

Как писал NEWS.ru, Лавров раскритиковал видеоконференции, ставшие главным способом общения между дипломатами в дни пандемии COVID-19, а не возможность поговорить тет-а-тет.