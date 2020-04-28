Лавров отрицает наличие фактов о дезинформации РФ и КНР по пандемии

https://static.news.ru/photo/57687364-8952-11ea-9a3e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящее время не существует фактов, которые подтверждали бы слухи о дезинформации по стороны России и Китая по поводу пандемии коронавирусной инфекции нового типа. С таким заявление 28 апреля выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как подчеркнул руководитель российского ведомства, заявления о дезинформации по пандемии исходят от европейских внешнеполитических служб. Эти претензии, заметил Лавров, не вполне корректно даже комментировать.

Дело в том, что ни единого факта, который бы подтверждал такие утверждения, нам предъявлено не было, — цитирует министра ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявило попытках Москвы и Пекина подорвать сплочённость НАТО путём распространения ложной информации о кризисе, связанном с пандемией коронавируса.