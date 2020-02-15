https://static.news.ru/photo/31cbdc50-5003-11ea-8a70-fa163e074e61_660.jpg Масрур Барзани (третий слева) и Сергей Лавров (второй справа) Фото: Виталий Белоусов/POOL/ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Курдского автономного района Ирака Масрур Барзани обсудили ситуацию в Сирии. Встреча прошла на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Как рассказали в МИД РФ, сирийский вопрос обсуждался с упором на «обеспечение законных интересов всех этноконфессиональных групп населения Сирии». Кроме того, стороны обсудили дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Ираком по различным направлениям, в том числе взаимодействие с курдскими партнёрами в топливно-энергетической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

NEWS.ru ранее сообщал, что Сергей Лавров раскритиковал конференцию в Мюнхене за пустые заявления, которые не приведут к реальным действиям. В качестве примера он привёл объявление главой Пентагона Марком Эспером холодной войны Китаю, призывы участников мероприятия к сдерживанию КНР и России и другие подобные заявления. По словам Лаврова, они подходят в качестве заголовков для СМИ, но никак не отразятся на отношениях между странами.