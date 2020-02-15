Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Курдского автономного района Ирака Масрур Барзани обсудили ситуацию в Сирии. Встреча прошла на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Как
NEWS.ru ранее сообщал, что Сергей Лавров раскритиковал конференцию в Мюнхене за пустые заявления, которые не приведут к реальным действиям. В качестве примера он привёл объявление главой Пентагона Марком Эспером холодной войны Китаю, призывы участников мероприятия к сдерживанию КНР и России и другие подобные заявления. По словам Лаврова, они подходят в качестве заголовков для СМИ, но никак не отразятся на отношениях между странами.
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