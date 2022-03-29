«Золотой генофонд»: как россияне едут добровольцами на Украину

29 марта Минобороны вновь подчеркнуло, что в военной операции на Украине не будут участвовать срочники. В то же время в зону боевых действий активно призывают добровольцев. 24 марта Олег Царёв, бывший украинский депутат, поддерживающий сторону России,
О наплыве желающих поехать в места проведения боёв на Украине периодически сообщают различные СМИ. В Тюменской области, как
Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал NEWS.ru, что для России набор добровольцев — новая практика, которая раньше не применялась. По его словам, направлять таких желающих могут по разным направлениям: как для формирования администраций взятых населённых пунктов, так и непосредственно для участников боевых действий. В то же время кто угодно на службу попасть не может, уверен эксперт.
Тех, кто не имеет подготовки, не берут в добровольцы, — подчеркнул он.
Литовкин рассказал, что добровольцами могут быть люди в возрасте до 45 лет, имеющие воинскую специальность. Более того, желающих должны проверить на физическую подготовку и оценить состояние их здоровья. С этого момента должно пройти несколько месяцев, чтобы новобранцы вспомнили азы подготовки и «сколотилось» подразделение. По словам Литовкина они подписывают документы о том, что сами несут ответственность за их ранения или гибель.
Зарплата таких добровольцев должна соответствовать их должности и званию, но с надбавкой за участие в боевых действиях, отметил эксперт.
В то же время член президентского совета по правам человека (СПЧ) Марина Литвинович, обратив внимание на публикации в СМИ, высказала сомнения в законности набора добровольцев. В своём Telegram-канале она подчеркнула, что военкоматы не имеют права призывать людей к участию в военных действиях. В разговоре с NEWS.ru правозащитница отметила, что не понимает, в каком статусе будут находиться люди, принимающие участие в военной операции в качестве добровольцев.
Начали подгребать все резервы и пробуют найти всех желающих, как попадающих под критерии контрактников, так и нет, — считает член СПЧ.
По её словам, официальный набор идёт только среди желающих, которые попадают под критерии, необходимые для контрактной службы. Однако могут на Украину отправиться и остальные. Литвинович напомнила, что, например, в Северной Осетии набор добровольцев ведётся не в военкомате, в а ДОСААФ. Директор ДОСААФ и депутат местного парламента Борис Кантемиров
Наличие военной службы за плечами у добровольцев — не обязательное условие. Мы понимаем, что сегодня далеко не у всех есть военные билеты, — говорил он, отмечая большое количество желающих.
В то же время руководитель частного военного консалтинга «РСБ-Групп» Олег Криницын напротив уверен, что на военную операцию идут лучшие. По его словам, этих людей не интересуют деньги, они хотят «идти и воевать, бороться с националистами, фашистами».
Эксперт рассказал NEWS.ru, что хотя его компания и не занимается отправкой бойцов на Украину, в организацию регулярно поступают звонки желающих. Он подчеркнул, что компания готова была бы поработать на этом направлении.
Мы там, конечно, не увидим детей чиновников, депутатов и прочей нечисти. Сегодня туда идёт золотой генофонд. Именно на этих людях будет строиться основа России, — заявил он.
По словам Криницына, добровольцами действительно могут быть не только люди младше 45 лет. Он рассказал, что на боевые действия просятся как «молодые ребята», так и, например, ветераны Афганской войны — они не могут быть младше 50 лет. По информации специалиста, добровольцы на территории Украины обеспечивают безопасность гражданских лиц.
Думаю, они будут задействованы тех территориях, где не хватает сотрудников полиции и росгвардии: мы тоже не можем оголить всю Россию и отдать её на растерзание внутренним врагам, — подчеркнул он.
При этом количество добровольцев, необходимое для военной операции, руководитель ЧВК оценил в 30-40 тысяч. По его словам, точно сказать нельзя — это, скорее всего, закрытая информация.
NEWS.ru направил запрос в Минобороны о числе добровольцев и условиях их службы.
По информации «Фонтанки», в Санкт-Петербурге
Официальные лица многократно заявляли, что в России не будет проведено всеобщей мобилизации для участия в военной операции. В последний раз такое обещание дал министр обороны Сергей Шойгу 29 марта. Также он сказал, что власти не намерены привлекать к военной операции резервистов из запаса.