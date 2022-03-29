«Золотой генофонд»: как россияне едут добровольцами на Украину

29 марта Минобороны вновь подчеркнуло, что в военной операции на Украине не будут участвовать срочники. В то же время в зону боевых действий активно призывают добровольцев. 24 марта Олег Царёв, бывший украинский депутат, поддерживающий сторону России, написал , что всех добровольцев, желающих принять участие в военных действиях, ждут в военкоматах по месту жительства. Официальные лица пока не давали подтверждений — президент Владимир Путин поручал отправлять только добровольцев с Ближнего Востока. Однако информация о наборе желающих уже появляется в СМИ и даже на страницах местных администраций.

О наплыве желающих поехать в места проведения боёв на Украине периодически сообщают различные СМИ. В Тюменской области, как пишет URA.ru со ссылкой на источники, ради участия в военной операции жители готовы подписывать контракты. Военкоматы публично отвечают , что готовы принимать всех, у кого есть «паспорт и желание помочь».

Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал NEWS.ru, что для России набор добровольцев — новая практика, которая раньше не применялась. По его словам, направлять таких желающих могут по разным направлениям: как для формирования администраций взятых населённых пунктов, так и непосредственно для участников боевых действий. В то же время кто угодно на службу попасть не может, уверен эксперт.

Тех, кто не имеет подготовки, не берут в добровольцы, — подчеркнул он.

Литовкин рассказал, что добровольцами могут быть люди в возрасте до 45 лет, имеющие воинскую специальность. Более того, желающих должны проверить на физическую подготовку и оценить состояние их здоровья. С этого момента должно пройти несколько месяцев, чтобы новобранцы вспомнили азы подготовки и «сколотилось» подразделение. По словам Литовкина они подписывают документы о том, что сами несут ответственность за их ранения или гибель.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зарплата таких добровольцев должна соответствовать их должности и званию, но с надбавкой за участие в боевых действиях, отметил эксперт.

В то же время член президентского совета по правам человека (СПЧ) Марина Литвинович, обратив внимание на публикации в СМИ, высказала сомнения в законности набора добровольцев. В своём Telegram-канале она подчеркнула, что военкоматы не имеют права призывать людей к участию в военных действиях. В разговоре с NEWS.ru правозащитница отметила, что не понимает, в каком статусе будут находиться люди, принимающие участие в военной операции в качестве добровольцев.

Начали подгребать все резервы и пробуют найти всех желающих, как попадающих под критерии контрактников, так и нет, — считает член СПЧ.

По её словам, официальный набор идёт только среди желающих, которые попадают под критерии, необходимые для контрактной службы. Однако могут на Украину отправиться и остальные. Литвинович напомнила, что, например, в Северной Осетии набор добровольцев ведётся не в военкомате, в а ДОСААФ. Директор ДОСААФ и депутат местного парламента Борис Кантемиров рассказывал СМИ, что желающие получат официальный статус, но наличие военного билета — необязательный критерий.

Наличие военной службы за плечами у добровольцев — не обязательное условие. Мы понимаем, что сегодня далеко не у всех есть военные билеты, — говорил он, отмечая большое количество желающих.

В то же время руководитель частного военного консалтинга «РСБ-Групп» Олег Криницын напротив уверен, что на военную операцию идут лучшие. По его словам, этих людей не интересуют деньги, они хотят «идти и воевать, бороться с националистами, фашистами».

Эксперт рассказал NEWS.ru, что хотя его компания и не занимается отправкой бойцов на Украину, в организацию регулярно поступают звонки желающих. Он подчеркнул, что компания готова была бы поработать на этом направлении.

Мы там, конечно, не увидим детей чиновников, депутатов и прочей нечисти. Сегодня туда идёт золотой генофонд. Именно на этих людях будет строиться основа России, — заявил он.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам Криницына, добровольцами действительно могут быть не только люди младше 45 лет. Он рассказал, что на боевые действия просятся как «молодые ребята», так и, например, ветераны Афганской войны — они не могут быть младше 50 лет. По информации специалиста, добровольцы на территории Украины обеспечивают безопасность гражданских лиц.

Думаю, они будут задействованы тех территориях, где не хватает сотрудников полиции и росгвардии: мы тоже не можем оголить всю Россию и отдать её на растерзание внутренним врагам, — подчеркнул он.

При этом количество добровольцев, необходимое для военной операции, руководитель ЧВК оценил в 30-40 тысяч. По его словам, точно сказать нельзя — это, скорее всего, закрытая информация.

NEWS.ru направил запрос в Минобороны о числе добровольцев и условиях их службы.

По информации «Фонтанки», в Санкт-Петербурге набирают добровольцев только из числа проходивших службу людей без судимостей. При этом им предлагается заключить контракт на срок от трёх до шести месяцев. Такие краткосрочные контракты закон предусматривает только в исключительных случаях, в том числе для деятельности «по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации». Обычно контрактников набирают на срок то двух лет.

Официальные лица многократно заявляли, что в России не будет проведено всеобщей мобилизации для участия в военной операции. В последний раз такое обещание дал министр обороны Сергей Шойгу 29 марта. Также он сказал, что власти не намерены привлекать к военной операции резервистов из запаса.