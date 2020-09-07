Кремль ждёт разъяснений в связи с ситуацией вокруг Колесниковой

https://static.news.ru/photo/8f04200a-f1b9-11ea-89b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве прокомментировали ситуацию вокруг члена Координационного совета Белоруссии Марии Колесниковой.

В Кремле надеются на разъяснения этой ситуации, поскольку поступает самая противоречивая информация о её судьбе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее появилась информация, что оппозиционерка Колесникова была похищена. По другим данным, она пыталась пересечь границу Белоруссии, но была задержана. Одновременно с этим сообщалось, что женщину пытались насильно выдворить из республики, но она порвала свой паспорт и осталась в стране.

Песков подчеркнул, что похищение людей — это то, что никоим образом нельзя одобрить. Кроме того, по его словам, в данном случае это нужно дифференцировать от задержания людей в строгом соответствии с законом

Мы в то же время пока не обладаем детальной информацией о том, что же с ней произошло, потому что поступает самая противоречивая информация. Надеемся, что ситуация будет прояснена и мы услышим какие-то пояснения, разъяснения или заявления, которые внесут ясность в то, что произошло, — сказал пресс-секретарь.

Накануне Координационный совет оппозиции заявил, что член президиума совета Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков перестали выходить на связь. До этого в СМИ появились сообщения о похищении Колесниковой людьми в масках, которые насильно посадили её в автомобиль с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

Как отметил белорусский политолог Дмитрий Болкунец, власти Белоруссии попытались выдворить члена президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову из страны и представить это как побег, чтобы дискредитировать её в глазах населения. По его мнению, они решили скреативить примерно так же, как они снимали перехват разговоров Варшавы и Берлина. В частности, они решили завезти оппозиционеров на украинско-белорусскую границу, снять это, а затем представить всё так, будто они бегут из страны.