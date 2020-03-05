https://static.news.ru/photo/25c6779e-5ec7-11ea-92d7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл детали предстоящей встречи российского лидера Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Встреча запланирована в формате «один на один» и по необходимости — в узком составе, — заявил Песков журналистам.

По его словам, перед встречей с Эрдоганом у Путина запланирован международный телефонный разговор.

Политики обсудят в четверг пути решения кризиса в сирийской провинции Идлиб. В Кремле надеются на результативность встречи, сообщает «Интерфакс».

NEWS.ru писал, что Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Идлибе и выразили надежду, что российско-турецкая встреча пройдёт на высшем уровне.

Ранее стало известно, что турецкие депутаты правящей Партии справедливости и развития и Республиканской народной партии подрались в турецком парламенте. Причиной стало несогласие оппозиции с политикой Эрдогана в Сирии. Один из депутатов назвал президента страны «бесчестным, подлым, низким и вероломным», поскольку, по его мнению, он посылает солдат воевать в Сирии, а его дети избегают службы в армии.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как правительственные войска нанесли авиаудар, в результате чего погибли 36 турецких военных.