Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл детали предстоящей встречи российского лидера Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Встреча запланирована в формате «один на один» и по необходимости — в узком составе, — заявил Песков журналистам.
По его словам, перед встречей с Эрдоганом у Путина запланирован международный телефонный разговор.
Политики обсудят в четверг пути решения кризиса в сирийской провинции Идлиб. В Кремле надеются на результативность встречи,
NEWS.ru писал, что Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Идлибе и выразили надежду, что российско-турецкая встреча пройдёт на высшем уровне.
Ранее стало известно, что турецкие депутаты правящей Партии справедливости и развития и Республиканской народной партии подрались в турецком парламенте. Причиной стало несогласие оппозиции с политикой Эрдогана в Сирии. Один из депутатов назвал президента страны «бесчестным, подлым, низким и вероломным», поскольку, по его мнению, он посылает солдат воевать в Сирии, а его дети избегают службы в армии.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как правительственные войска нанесли авиаудар, в результате чего погибли 36 турецких военных.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен