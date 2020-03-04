https://static.news.ru/photo/f713a7ac-5e47-11ea-bd3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Потасовка между членами правящей Партии справедливости и развития и Республиканской народной партии вспыхнула в турецком парламенте. Причиной стала политика Анкары в Сирии.

Депутаты начали драться после того, как представитель оппозиции Энгин Озкоч назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «бесчестным, подлым, низким и вероломным» и обвинил в том, что тот посылает турецких солдат воевать в Сирию, когда у самого дети избегают службы в армии. В потасовки приняли участие десятки законодателей.

После того, как страсти улеглись, Эрдоган в резкой форме усомнился в честности представителей оппозиции из-за того, что те смеют задавать вопросы об Турции в военных действиях в сирийской провинции Идлиб.

Ситуация в Сирии обострилась после того, как в результате авиаудара правительственных войск в Идлибе погибли 36 турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену». Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут встретиться для обсуждения ситуации 5 или 6 марта.