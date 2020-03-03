Ангела Меркель и Владимир Путин Ангела Меркель и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Идлибе и выразили надежду на то, что российско-турецкая встреча на высшем уровне, намеченная на 5 марта, пройдёт результативно.

Предметно обсуждены вопросы сирийского урегулирования с учётом нынешнего обострения ситуации в идлибской зоне деэскалации, — говорится в сообщении Кремля.

Уточняется, что лидеры двух стран обсудили также ситуацию в Ливии, подчеркнув необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения огня.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин обсудит со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом обострение ситуации в идлибской зоне на территории Сирии. Переговоры пройдут 5 марта. В это время турецкий лидер будет находиться в России с рабочим визитом. Исходя из обнародованных сведений, президенты будут обсуждать проблематику сирийского урегулирования. Переговоры двух лидеров пройдут с учётом обострения ситуации в идлибской зоне деэскалации.

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