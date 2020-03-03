https://static.news.ru/photo/da02d052-5d48-11ea-8702-fa163e074e61_660.jpgАнгела Меркель и Владимир ПутинФото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Идлибе и выразили надежду на то, что российско-турецкая встреча на высшем уровне, намеченная на 5 марта, пройдёт результативно.
Предметно обсуждены вопросы сирийского урегулирования с учётом нынешнего обострения ситуации в идлибской зоне деэскалации, — говорится в сообщении Кремля.
Уточняется, что лидеры двух стран обсудили также ситуацию в Ливии, подчеркнув необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения огня.
Как писал NEWS.ru, Владимир Путин обсудит со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом обострение ситуации в идлибской зоне на территории Сирии. Переговоры пройдут 5 марта. В это время турецкий лидер будет находиться в России с рабочим визитом. Исходя из обнародованных сведений, президенты будут обсуждать проблематику сирийского урегулирования. Переговоры двух лидеров пройдут с учётом обострения ситуации в идлибской зоне деэскалации.