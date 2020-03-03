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Депутаты от КПРФ намерены в ближайшее время внести в Госдуму законопроект о конституционном собрании для «ремонта Конституции». Об этом сообщил лидер партии Геннадий Зюганов.

Мы подготовили закон о конституционном собрании. В ближайшие два дня он будет внесён в Государственную думу, — цитирует ТАСС Зюганова. Он уточнил, что в соответствии с действующей редакцией Основного закона...