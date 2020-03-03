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Президент Ирана Хасан Рухани пообщался по телефону с российским лидером Владимиром Путиным и предложил ему провести следующий саммит «„Астанинского формата“» в Иране. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джадали.

В рамках телефонного разговора президент Рухани пригласил своего коллегу Владимира Путина провести следующий саммит в рамках «Астанинского формата» в скором времени на территории Ирана, — заявил Джадали на встрече с...