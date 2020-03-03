Президент РФ Владимир Путин обсудит со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом обострение ситуации в Идлибской зоне на территории Сирии. Переговоры продут 5 марта. В это время турецкий лидер будет находиться в России с рабочим визитом.
Об этом сообщили представители пресс-службы Кремля.
Исходя из обнародованный сведений, президенты будут обсуждать проблематику сирийского урегулирования. Переговоры двух лидеров пройдут с учётом обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации,
Как ранее писал NEWS.ru, Россия поддерживает Дамаск в намерениях продолжить борьбу с террористами в Сирии и остаётся приверженной сочинским договорённостям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также отметил, что Россия придаёт большое значение взаимодействию с турецкими партнёрами.
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