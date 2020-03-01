https://static.news.ru/photo/49d9b7f0-5c6e-11ea-9a51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия поддерживает Дамаск в намерениях продолжить борьбу с террористами в Сирии и остаётся приверженной сочинским договорённостям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Она будет абсолютно последовательной, неизменной, это та же позиция, которая излагалась на самых различных уровнях — и президентом Путиным, и министром иностранных дел Лавровым, и также нашей межведомственной рабочей группой, — сказал Песков.

Он также отметил, что Россия придаёт большое значение взаимодействию с турецкими партнёрами.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретиться с Владимиром Путиным. Для этого 5 марта он прилетит в РФ. Как ожидается, в ходе встречи политики обсудят ситуацию, которая сложилась в сирийской провинции Идлиб.