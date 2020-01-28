https://static.news.ru/photo/faa651ce-41bb-11ea-8059-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Damian Klamka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Слова главы Украины Владимира Зеленского о том, что Советский Союз причастен к развязыванию Второй мировой войны, являются ошибочными и оскорбительными для памяти десятков миллионов человек, в том числе украинцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент Украины <...> солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма, — цитирует политика ТАСС.

27 января Зеленский после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой обвинил СССР наравне с фашистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Зеленский подчеркнул, что теперь Киев и Варшава будут тесно сотрудничать по данному вопросу.

Например, Украина сняла запрет на раскопки на своей территории и польские специалисты вели поисковые работы на территории Львовской области. Теперь Польша планирует восстановить разрушенную могилу Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ) в Подкарпатском районе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дуда предложил Зеленскому вместе почтить память польских и украинских солдат, которые сражались с большевистским нашествием в 1920 году.