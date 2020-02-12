https://static.news.ru/photo/370d6d78-4d88-11ea-8462-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кремль не считает, что опрос Левады-центра о доверии россиян к президенту страны отражает реальные настроения в обществе. Существуют и другие данные, говорящие о высоком рейтинге лидера, считает пресс-секретарь руководителя государства Дмитрий Песков.

Это зависит от методик <...> которые свидетельствуют наоборот о повышении уровня доверия к президенту, о поддержке его работы в первые месяцы текущего года в связи с известными его инициативами и так далее, — цитирует чиновника «Интерфакс».

Накануне Левада-центр опубликовал результаты опроса, согласно которым уровень доверия президенту Владимиру Путину среди россиян в январе 2020 года составил 35%. Респондентам задавали открытые вопросы о доверии политикам, когда человек должен сам называть их имена.

При этом рейтинг политика в ходе опроса по аналогичной методике в ноябре 2017 года составил 59%. Таким образом, показатель за этот период снизился почти вдвое.

В опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённом по схожей методике, рейтинг доверия Путину в январе достиг 30,6% (правда, в декабре 2019 года он был ниже 30%).