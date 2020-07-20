Кремль не считает митинги в поддержку Фургала проплаченными

https://static.news.ru/photo/df8487f0-ca76-11ea-985d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

В Кремле не считают, что на митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала вышли провокаторы. Также в правительстве не думают, что акции протеста были проплачены командой находящегося в СИЗО «Лефортово» политика. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в целом по делу Фургала ничего нового добавить пока нельзя. Как подчеркнул Песков, в настоящее время ведётся следствие, больше сообщить по этому поводу нечего.

Если отвечать на ваш вопрос, ответ — нет, — приводит РИА Новости ответ Пескова по поводу мнения в правительстве о «проплаченности» хабаровских митингов.

Фургала задержали и переправили в Москву 9 июля. Его подозревают в организации одного покушения и серии убийств ряда предпринимателей. По данным Следственного комитета, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд столицы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным себя Фургал не признал.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе уже неделю. По данным СМИ, в самой массовой из них, 11 июля, приняли участие около 30 тысяч человек. В МВД заявили, что число митингующих составило от 10 тысяч до 12 тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин на данный момент не подписал указ о назначении нового губернатора Хабаровского края после ареста Сергея Фургала, заявил Песков.