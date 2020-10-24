Косачев назвал заявления Байдена по РФ обычной предвыборной риторикой

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве не поддерживают разрешение конфликта в Нагорном Карабахе военным путём, и призвал стороны искать политический подход.

Не скрываем, что не поддерживаем позицию о возможности и допустимости военного решения этой проблемы. Рассматривая оба народа, и армянский, и азербайджанский, как дружественные и братские, мы не можем разделять подобные...