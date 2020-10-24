Косачев назвал заявления Байдена по РФ обычной предвыборной риторикой

https://static.news.ru/photo/54b168be-175b-11eb-8e5e-fa163e074e61_660.jpgКонстантин КосачевФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что слова кандидата в президенты США Джо Байдена о российской угрозе — лишь часть предвыборной риторики, которая вряд ли сильно поменяет политику Вашингтона в отношении Москвы в случае его победы на выборах.
Байден определил главных зарубежных оппонентов Америки. Как видим, ничего нового и оригинального. Россия — это «обязательная программа» для любого кандидата в нынешней вашингтонской обстановке, к тому же готовое объяснение на случай поражения, — заявил он в интервью РИА Новости.
Таким образом, уверен сенатор, возможная победа Байдена на выборах не приведёт к резкой перемене в политическом курсе США.
Ранее NEWS.ru писал, что кандидат в американские президенты Джо Байден назвал Россию ключевой угрозой для США на международной арене.
Выборы в США пройдут 3 ноября. Американцы будут выбирать президента и вице-президента, а также всех 435 членов палаты представителей и треть сената, губернаторов 13 штатов.