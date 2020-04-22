Косачев: запуски Ираном спутников не нарушают резолюцию СБ ООН

https://static.news.ru/photo/fda1d826-849b-11ea-b45c-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запущенный Ираном военный спутник Noor не имеет ядерного заряда, поэтому утверждение Тегерана о том, что он не нарушает резолюцию Совбеза ООН справедливо. Об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Нужно оговориться, что понятие «военный спутник» не означает, что речь идет о каком-то оружии на его борту, — цитирует сенатора «Интерфакс».

Он пояснил, что после ратификации международных договоров о запрещении развертывания оружия массового уничтожения на орбите, назначением военных спутников является навигация, связь или разведка.

Косачев добавил, что споры о праве Ирана на запуск таких спутников ведутся практически с момента принятия СВПД, одобренного резолюцией СБ ООН 2231. При этом документ призывает, но не обзывает Тегеран не вести деятельность по разработке баллистических ракет, способных доставлять ядерный заряд. Иранская сторона утверждает, что запуски спутников не имеют отношения к резолюции и с формальной точки зрения она права. У российской стороны также нет сведений, что Иран испытывал ракету для доставки ядерного оружия.

Ранее NEWS.ru писал, что Ирану удалось вывести на орбиту первый военный спутник. Он находится на высоте 425 километров. Предыдущие несколько попыток окончились неудачно.