Косачев раскритиковал действия ФРГ в ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/cba9197e-f322-11ea-9a0e-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Член Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Германия и её союзники «цинично загоняют в лузу» Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). По его словам, в Минобороны ФРГ подтвердили, что «образцы проб Навального» переданы ОЗХО, однако при этом Берлин «не видит оснований для того, чтобы передавать эти данные напрямую России».

Итак. В ОЗХО есть некие химические вещества или результаты их анализов. Они сопровождаются односторонней германской версией, что связаны с Навальным, — говорится в сообщении сенатора в Facebook.

Он считает, что связь можно было бы доказать только через сотрудничество с Москвой, но его нет.

Теоретически есть и вторая версия, что эти вещества (или результаты их анализов) либо "привязаны" к Навальному (его одежде, бутылке, не знаю чему) уже в Германии, либо просто сфабрикованы даже без таких заморочек (например,привезены из США для пересылки), — отметил Косачев.

Политик добавил, что обе версии выглядят нелепо и фантасмагорично, однако их следует проверить, поскольку «всё остальное просто неприлично и неприемлемо». По мнению Косачева, «немцы (или кто там стоит за ними) предлагают нам всем принять на веру первую версию» и, разумеется, просто отвергают вторую.

Пока в связке "Навальный — отравление — "Новичок" — Россия" разорваны все связи. И без подтверждения этих связей любые выводы ОЗХО (а то, что передали "то что надо", сомнений нет, и выводы предопределены) не будут иметь никакой достоверности и никакой силы, — уверен сенатор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Германии будут решать вопрос о передаче данных об исследованиях, связанных с отравлением Алексея Навального, только после консультации с Организацией о запрещении химического оружия (ОЗХО). Об этом заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фиц, отвечая на вопрос о возможной передаче Германией России проб и результатов исследований немецкими военными специалистами. По словам Фиц, в настоящее время ФРГ находится в контакте со своими партнёрами.