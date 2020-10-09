Косачев оценил новые договорённости по Карабаху

https://static.news.ru/photo/9645ac26-0abe-11eb-9d0e-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя договорённости о перемирии в Нагорном Карабахе, отметил, что произошло главное — был разорван замкнутый круг взаимного насилия.

Есть шанс — если не на мир, то на перемирие. Лучше так, чем никак. Провокаторы, если они вновь появятся, будут в конечном счёте стрелять по пленным и по павшим. И они должны об этом знать. Поэтому их не должно быть. Ни с одной из сторон, — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, российский лидер проявил свою политическую волю «в полном объёме», а глава МИД РФ Сергей Лавров её реализовал.

Косачев также поблагодарил Азербайджан и Армению за встречу в Москве.

Как писал NEWS.ru, ранее Сергей Лавров по итогам московских консультаций заявил, что Армения и Азербайджан подтвердили неизменность формата переговорного процесса по Нагорному Карабаху. В ходе встречи стороны заключили перемирие, которое начнёт действовать с 12:00 10 октября.

Консультации закончились под утро 10 октября. Они были полностью закрытыми и длились более 10 часов. Никаких вступительных заявлений перед началом консультаций стороны не делали.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.