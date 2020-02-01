https://static.news.ru/photo/adb6eba2-4487-11ea-a584-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что после Brexit Великобритания может пойти на улучшение отношений с РФ. По его словам, в Лондоне привыкли руководствоваться собственными интересами.

Нам всегда проще строить отношения именно с суверенными государствами, которым не нужно постоянно подчиняться общей дисциплине. Российско-британские связи могут и провалиться после брекзита, но однажды они точно так же могут стать и более лучшими, чем с Америкой или Евросоюзом, — цитирует сенатора ТАСС.

Он добавил, что не хочет спешить с однозначными прогнозами по данному вопросу. Однако отметил: Британии теперь уже не надо «оглядываться на бесконечные фобии стран Балтии или Польши». Именно это мешает Евросоюзу «хоть как-то исправить ситуацию в контактах с Россией».

Ранее NEWS.ru сообщал, что после трёх с половиной лет напряжённых переговоров и бесконечных дебатов в парламенте Соединённое Королевство 31 января в 23:01 по местному времени (02:01 по Москве), наконец, прекратило членство в Евросоюзе. Впрочем, масштабных празднований по этому случаю в британской столице не запланировано. Возможно, потому что по факту для британцев мало что изменится.