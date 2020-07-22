Косачев дал свою трактовку британского доклада о «российском вмешательстве»

https://static.news.ru/photo/a6c5787e-cb4e-11ea-8c97-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что Великобритания пытается вернуть себе «пальму первенства» в европейской политике. Именно этим обусловленно появление доклада о «российском вмешательстве», убеждён сенатор.

Он отметил, что доклад удивляет снятием с России подозрений по Brexit, остальное там есть и «свалено в кучу — от Шотландии до мирового порядка, который Россия тоже пытается подорвать».

Находясь в Евросоюзе, Лондон несколько терял свой блеск на фоне младоевропейцев, соревнующихся друг с другом, кто из них в обмен на европейские дивиденды сможет круче испортить отношения с нашей страной. Теперь — иное дело, — написал он в Facebook.

Доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ во внутреннюю политику Великобритании опубликован 21 июля 2020 года. Он был составлен ещё в прошлом году парламентским комитетом по деятельности служб разведки и безопасности. Обнародование стало возможным после утверждения нового состава этого комитета.

Составители документа утверждают, что олигархи из России отмывают в Лондоне незаконные средства и продвигают интересы своей страны, в связи с чем требуется расширить полномочия спецслужб для борьбы с «российским шпионажем» и незаконными финансовыми сделками. В документе указано, что комитет должен способствовать «созданию широкой международной коалиции, готовой быстро и решительно отвечать на российскую агрессию».

Правительство Соединённого Королевства не раз утверждало, что российские силы предпринимали попытки вмешаться в голосование во время парламентских выборов 2019 года. При этом Москва якобы использовала незаконно полученные правительственные документы. Кремль последовательно отрицает эти обвинения, называя их голословными, а МИД РФ заявляет, что никаких фактов, подтверждающих это, нет, писал NEWS.ru.