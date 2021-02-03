Конец проекта «Навальный»

Итак, Алексей Навальный всё-таки получил реальный срок. И отсидит в колонии два года восемь месяцев, учитывая время, проведённое им под домашним арестом. Впрочем, это не означает, что после отбытия этого наказания оппозиционный политик не попадёт под новое следствие, чреватое дополнительными отсидками. Реальная цель — изолировать «берлинского пациента», несмотря на видимые издержки в виде новых санкций, как персональных, так и секторальных, с которыми явно столкнётся страна. Власть показала, что она не прогибается ни перед лицом давления улицы, ни перед настойчивостью «западных партнёров», которые отныне будут поднимать вопрос Навального на переговорах любого уровня.

Но многим аналитикам интересен иной аспект взлёта и падения оппозиционного политика, тайные пружины, которые позволили ему буквально взмыть, став одним из самых узнаваемых персонажей нашего политического заповедника. Действительно, многие аспекты биографии Навального выглядят фантастически. Достаточно вспомнить о его двух подряд реальных сроках, что в принципе не имеет прецедента в нашем судопроизводстве. Создавалось впечатление, что герою информационного пространства просто определяли рамки поведения, устанавливали «красные флажки», за которые нельзя было вырываться. На деле же все процессы против него только повышали уровень его узнаваемости и, естественно, укрепляли авторитет как гонимого правдоруба.

Апофеозом странной игры стало голосование за столичного градоначальника в 2014 году, когда неожиданно Алексей Анатольевич оказался главным соперником тогда уже действующего мэра Сергея Собянина, который шёл на свои первые реальные выборы. Впрочем, для того чтобы баллотироваться, Навальному необходимо было заручиться поддержкой нужного числа городских и муниципальных депутатов. И совершенно фантастически выглядела констатация, что находившийся под условным сроком оппозиционный политик сумел собрать нужные автографы муниципалов, включая и представителей «Единой России», которым на роду было написано играть на поле официального кандидата.

Владимир Песня/РИА Новости

Тогда-то стало ясно, что Навальный — проект либералов в рядах политических верхов, которые хотели бы придать максимально демократический образ выборам в мегаполисе, известном своим фрондированием. Однако финал той мэрской гонки шокировал многих, включая, видимо, и инициаторов привлечения к выборам «блогера». Двадцать семь процентов, полученных Навальным, фактическая приватизация недовольных, окончательно ввели его в ряды известных деятелей. Тогда же Владимир Путин отметил, что Собянин явно не Робеспьер, намекая на его не слишком результативную предвыборную кампанию. Глава государства явно был удивлён и разочарован.

Собственно, уже тогда много было разговоров о том, что оппозиционного политика активно используют в схватке так называемых кремлёвских башен, влиятельных группировок, ведущих скрытые войны компромата. Отмечали, что, дескать, одних деятелей команда Навального регулярно «кусает», а досье других персон упорно игнорирует. Но с определённого этапа становилось очевидно, что «фигурант» постепенно явно выходит за намеченные ему границы и начинает активно атаковать сами устои, включая и первое лицо государства.

И процесс пошёл, что называется, по нарастающей. И если Навальным реально манипулировали, используя то ли «втёмную», то ли по неким соглашениям, то конечный результат не соответствовал первоначальным задачам. Вердикт суда окончательно закрывает проект «Навальный». Но его место в будущей политике также под большим вопросом.

Впрочем, не исключено, что в будущем Навальный и его судьба станут частью некоей конфиденциальной сделки с коллективным Западом. Но до этого ещё явно далеко.