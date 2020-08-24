«Инкумбенты» не пройдут: кому грозит второй тур выборов

Очередной рейтинг глав регионов от «Минченко-консалтинг» вызвал повышенный интерес, поскольку пришёлся на заключительную часть губернаторской избирательной кампании. Единый день голосования — 13 сентября — крупнейшее политическое событие сезона, так что закономерно, что к нему притягивается всё внимание аналитиков и экспертов в области избирательных технологий.

Подобные рейтинги и прочие документы, выставляющие места краям и областям, «показывающие» уровень значимости их руководителей, равно как руководителей федеральных министерств и ведомств, госкомпаний, глав олигархических групп и т.д. — порождение нашего времени, с его смутными и непрозрачными правилами игры. Ведь в современной России выборы в полном смысле выборами не являются, раз сильные претенденты отсекаются через тот же муниципальный барьер, а прочие играют по правилам системы, создавая видимость конкуренции, и, соответственно, не дают понятия об истинной популярности и силе губернаторов. Поэтому, чтобы их оценивать, и прибегают ко всякого рода косвенным характеристикам. В Кремле тоже смотрят рейтинги наряду с документами «для служебного пользования», оценивают и работу с инвесторами, и социальные показатели, и множество других шкал, по которым измеряют эффективность глав.

Кроме того, надо учитывать, что место в таком рейтинге для кого-то является важной бирюлькой, как место в рейтинге «Форбса» для определённых бизнесменов. Человеку может ласкать слух само словосочетание — «имярек занимает десятое место в рейтинге губернаторского влияния».

Также подобные схемы охотно покупают разного рода отраслевые лоббисты, бизнесмены, да и проходимцы и авантюристы, для которых важно ориентироваться в постоянно меняющемся раскладе сил в верхних эшелонах власти. Для них все эти «Политбюро-2:0» служат путеводителем в кремлевских и белодомовских коридорах. По крайней мере, ничего иного не предлагается, поэтому приходится брать на веру то что есть.

twitter.com/GaraninaKatay

Рейтинг написан тяжёлым малопонятным языком — все «инкумбенты» и т.д., призванные создать атмосферу загадочности и таинственности, ощущение причастности к секретному знанию высших сфер. Человек со стороны постесняется спросить — «почему инкумбент», а не «действующий губернатор»? Он убеждён, что так надо, как не спрашивают моряков, почему «компа́с» а не «ко́мпас»?

Авторы доклада выделили пять проблемных областей — Пензенскую, Иркутскую, Архангельскую, Костромскую и Краснодарский край. Считается, что там 13 сентября дело может дойти до вторых туров губернаторов. Мы уже писали про Иркутскую и Костромскую, также выделяя их как те, где возможен второй тур. Остановимся теперь подробнее на ситуации ещё и в трёх других.

Иркутская область — один из ключевых сибирских краёв. В ней имеется уникальное сочетание ресурсов гидроэнергетики, и созданной с учётом этого обстоятельства алюминиевой и лесоперерабатывающей промышленности. Кроме того, там имеется производство боевой авиации, большая химия и нефтехимия, добыча золота и железной руды. Не забудем про рекреационный потенциал Байкала. Все это делает область лакомым куском. Мы уже отмечали, что у Иркутска очень сложная политическая история — сколько в нём сменилось губернаторов, сколько муниципалитетов, начиная с областного центра, завоёвывала оппозиция. Поэтому Игорю Кобзеву, непубличному чиновнику, будет непросто, выступая в таком регионе против имеющего немалый политический опыт Михаила Щапова от КПРФ. Так что в данном пункте мы с авторами доклада не разойдёмся — выдвиженцу Кремля тут лёгкой победы не гарантировано.

Тоже самое касается Костромской области — региона бедного и малочисленного, с малоплодородной землёй, отсутствием крупной промышленности и природных ресурсов. Сергей Ситников, действующий губернатор, мог бы столкнуться с серьёзными проблемами, если бы КПРФ нашла кого-то помоложе, чем её официальный кандидат Валерий Ижицкий. Но даже при таком раскладе дело может не обойтись без второго тура, так что и тут нельзя не согласиться с «Минченко-консалтинг».

Что касается трёх остальных — Архангельской и Пензенской областей и Краснодарского края, то выводы коммуникационного холдинга вызывают вопросы. Начнём с последнего. Ещё со времён Александра Ткачёва, а точнее, Николая Кондратенко, то есть, с 1997 года, край славится мощью административного ресурса. Кубань находится на особом счету у Кремля, как стратегически важный регион — тут и порты, и курорты Черноморского побережья во главе с Сочи, столицей Олимпиады. Так что сюрпризы в крае никому не были нужны. Само население отличается аполитичностью и конформизмом, имея достаточно высокий уровень жизни. Поэтому полагать, что у действующего губернатора Вениамина Кондратьева могут быть проблемы, которые не позволят ему победить в первом туре, думается — погрешить против истины. Пандемия не смогла создать проблем курортам. Начиная с июля, и Анапа, и Геленджик, и Сочи и иные места принимали отдыхающих бесперебойно, поэтому основной страх власти купирован. Сфера отдыха сейчас загружена.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Архангельской области у губернатора Александра Цыбульского нет серьёзного соперника от КПРФ — их кандидат пойдёт в Совет Федерации, в случае его победы. Остается Ирина Чиркова от «Справедливой России», но она, по сути, технический кандидат, несмотря на свой богатый политический опыт. Необходимо учитывать и ещё одно обстоятельство — обычно проигрывают старые губернаторы, уже известные избирателям, которые устали от них. А Цыбульский — новичок в регионе, со своими обещаниями и привлекательными обязательствами. Поэтому второй тур, всё-таки, маловероятен, ибо основные «грехи» власти ушли с прежним губернатором.

В Пензенской области действующий губернатор Иван Белозерцев мог бы иметь на выборах определённые проблемы, хотя особых промахов не совершал, но от КПРФ у него в соперниках не случайно пропущенный через муниципальный фильтр Олег Шаляпин, который играет по правилам системы, и целью которого вряд ли является победа. Это не случай Хакассии 2018 года, когда молодой партийный юрист Валентин Коновалов целенаправленно шёл к победе, против стремительно терявшего популярность Виктора Зимина. Шаляпин тоже юрист, но у него совсем иной случай, как заместитель главы Пензы он глубоко инкорпорирован во власть. Поэтому и Пензу мы также выведем из проблемного списка для Кремля.

Из оставшихся регионов мы бы обратили внимание на соседнюю Тамбовскую область, обе раньше числились в красном «поясе». Несмотря на внешнюю стабильность в регионе, он славится непредсказуемостью. Его губернатор Александр Никитин, как и сосед из Пензы, — бывший председатель облдумы — не «крепкий хозяйственник». Они оба слишком беспроблемно были избраны в 2015 году, чтобы также беспроблемно переизбраться. Его соперник от КПРФ — Андрей Жидков не представляет собой серьёзной фигуры, но накопившаяся усталость населения может стать тем фактором, который, теоретически, способен привести ко второму туру.