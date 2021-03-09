«Коммерсант» узнал имя иностранного друга, ночью приезжавшего к Путину

https://static.news.ru/photo/836f7b3e-8103-11eb-a29e-96000091f725_660.jpg Франсуа Фийон Фото: instagram.com/francois.fillon

Президент России Владимир Путин признался, что 3 марта встречался с неким иностранцем.

Я вчера вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал. Он иностранец, живёт дома, естественно, приехал по делам в Россию, — рассказал 4 марта глава государства на встрече с участниками акции «Мы вместе».

Издание «Коммерсант» утверждает , что гостем президента был бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон. Он возглавлял французский кабмин с 2007 по 2012 год. Путин в этот период занимал аналогичную должность в РФ и часто контактировал с Фийоном.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, не уточняя имени гостя, сообщил, что встреча носила личный характер.

Эта встреча, о которой упомянул президент, как и многие другие, относится к категории личных контактов президента, коих немало, естественно. Существуют также и рабочие контакты, о которых мы публично не сообщаем, это абсолютно нормальная практика, — сказал представитель Кремля.

Франко-российская торгово-промышленная палата подтвердила, что 3 марта Фийон был в Москве, где общался с представителями бизнес-кругов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет провести личную встречу с российским коллегой, передавал NEWS.ru.