«Коммерсант» узнал имя иностранного друга, ночью приезжавшего к Путину

Президент России Владимир Путин признался, что 3 марта встречался с неким иностранцем.
Я вчера вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал. Он иностранец, живёт дома, естественно, приехал по делам в Россию, — рассказал 4 марта глава государства на встрече с участниками акции «Мы вместе».
Издание «Коммерсант»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, не уточняя имени гостя, сообщил, что встреча носила личный характер.
Эта встреча, о которой упомянул президент, как и многие другие, относится к категории личных контактов президента, коих немало, естественно. Существуют также и рабочие контакты, о которых мы публично не сообщаем, это абсолютно нормальная практика, — сказал представитель Кремля.
Франко-российская торгово-промышленная палата подтвердила, что 3 марта Фийон был в Москве, где общался с представителями бизнес-кругов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет провести личную встречу с российским коллегой, передавал NEWS.ru.