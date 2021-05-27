«Коммерсант»: Москва надеется на «локальное потепление» с США

https://static.news.ru/photo/9d1209d6-be5b-11eb-81ab-96000091f725_660.jpg Фото: ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

Прогресс отношений России и США по итогам саммита Владимира Путина и Джо Байдена может наступить как минимум в двух сферах отношений. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников издания, после встречи двух президентов может наступить «локальное потепление». В первую очередь в рамках стратегической стабильности и условий работы дипломатов. Причём договорённости не обязательно будут зафиксированы на бумаге в виде итогового заявления, их вполне могут обсудить устно.

Также источники сообщили, что президенты вряд ли будут обсуждать все аспекты стратегической стабильности. Скорее всего, они могут договориться о «перезапуске регулярного двустороннего диалога по этой теме». Ожидается, что в Швейцарии стороны объявят о желании решить вопрос с работой дипломатических сотрудников.

Кроме того, собеседники издания считают, что Путин и Байден могут найти общее понимание в вопросах некоторых региональных конфликтов: на Корейском полуострове, в Афганистане. Однако рассчитывать на консенсус по вопросам Украины, Белоруссии или Сирии не стоит.

Саммит Путина и Байдена пройдёт 16 июня в Женеве. Встреча между политиками станет первой с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву будет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, тогда он посетил Палестину и Израиль.