«Коммерсант»: Москва надеется на «локальное потепление» с США

Прогресс отношений России и США по итогам саммита Владимира Путина и Джо Байдена может наступить как минимум в двух сферах отношений. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники.
По словам собеседников издания, после встречи двух президентов
Также источники сообщили, что президенты вряд ли будут обсуждать все аспекты стратегической стабильности. Скорее всего, они могут договориться о «перезапуске регулярного двустороннего диалога по этой теме». Ожидается, что в Швейцарии стороны объявят о желании решить вопрос с работой дипломатических сотрудников.
Кроме того, собеседники издания считают, что Путин и Байден могут найти общее понимание в вопросах некоторых региональных конфликтов: на Корейском полуострове, в Афганистане. Однако рассчитывать на консенсус по вопросам Украины, Белоруссии или Сирии не стоит.
Саммит Путина и Байдена пройдёт 16 июня в Женеве. Встреча между политиками станет первой с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву будет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, тогда он посетил Палестину и Израиль.