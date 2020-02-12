https://static.news.ru/photo/139649d6-4e38-11ea-8072-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

На Украине заявили о невозможности поставок воды в Крым «до его деоккупации». Такое решение принял профильный комитет Верховной рады.

Комитет Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации, — написал в своём Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко.

Ранее крымские власти заявили, что питьевой воды для Симферополя осталось максимум на три месяца, если не пройдут дожди. Глава администрации города Елена Проценко сообщила, что город перейдёт на подачу воды по графику, так как её не хватает в водохранилищах.

В ответ Киев заявил о готовности снабжать Крым водой в обмен на некоторые уступки по Донбассу. Об этом заявил глава украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Политик считает, что в обмен на воду надо требовать от Москвы «отвода вооружённых формирований» и установления украинского контроля над границей, писал NEWS.ru.