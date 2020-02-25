https://static.news.ru/photo/31c5580e-5714-11ea-bdf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) предлагают внести статьи, предусматривающие ответственность за парковку на газонах, складирование стройматериалов в неположенных местах и ненадлежащее выполнение работ по уборке дворовой территории от снега и наледи. Как рассказала NEWS.ru член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, в верхней палате парламента РФ собрали и обобщили от регионов 66 поправок к первому варианту нового КоАП.

Среди них порядка 15 касаются именно вопросов благоустройства. В ближайшее время мы намерены направить все эти предложения в Минюст России, — написала сенатор в авторской колонке NEWS.ru.

По словам Рукавишниковой, в действующем КоАП и в проекте нового кодекса, текст которого для предварительного обсуждения появился в начале февраля, наказаний за совершение подобных правонарушений на федеральном уровне нет. Однако сенатор уверена, что все действия, которые нарушают удобство проживания граждан, должны пресекаться.

А это — например — парковка на газонах, тротуарах, детских площадках, выбрасывание мусора, складирование строительных материалов вне установленных для этого мест, мойка машин на общественных территориях, надписи и рисунки, расклейка объявлений на фасадах домов, — пояснила она.

Согласно предложениям регионов, административную ответственность, в частности, необходимо предусмотреть за нарушения требований в области благоустройства территории, совершённые с использованием транспортных средств. Так, это коснётся мойки автомобилей в неположенном месте, размещения транспортного средства и спецтехники на газонах или цветниках, а также на детских и спортивных площадках.

Кроме того, в поправках к КоАП административную ответственность предлагают распространить и на другие нарушения в сфере благоустройства. Речь идёт о штрафах за нарушение правил складирования строительных материалов, подтопление дорог, улиц и дворов, ненадлежащее состояние и содержание территории, в том числе некачественную уборку мест общественного пользования, а также невыполнение работ по уборке дворов от снега и наледи. Есть среди предложений и ответственность за повреждение зелёных насаждений, в том числе вырубку деревьев и кустарников, а также уничтожение газонов и цветников.