Клан Ельцина против Александра Лукашенко

На сайте радиостанции «Эхо Москвы» появилось обращение наших либералов, которое может считаться ответом на слёзную мольбу нобелевского лауреата Светланы Алексиевич в адрес «русских всё ещё братьев» поддержать белорусский протест. Традиционный набор подписантов — Дмитрий Быков, Андрей Смирнов, Павел Лунгин, Ирина Прохорова, — требующих от Батьки сесть за стол переговоров с гражданским обществом, отказаться от применения силы и признать такие высшие ценности как свобода и человеческое достоинство, неожиданно разбавлен автографом Татьяны Юмашевой-Ельциной. Младшей дочери первого российского президента. Той самой Татьяны Борисовны, что сыграла немалую роль в обеспечении подходов к своему уже немощному отцу Бориса Березовского и других членов печально известной «семибанкирщины» — деструктивной коррумпированной силы, начавшей тот самый «распил» национальных богатств России. Впрочем, о её деятельности в качестве политического советника собственного отца хорошо известно.

Само появление дочери Ельцина среди подписантов, решительно осуждающих действия Александра Лукашенко и объясняющих ему, что силовые действия — это демонстрация слабости, вполне способно вызвать у многих соотечественников, не лишённых исторической памяти, ощущение когнитивного диссонанса. Ведь кто не помнит события сентября—октября 1993 года, противостояние ельцинского режима и Верховного Совета России, расстрел Белого дома, число жертв которого до сих пор остаётся предметом горячих споров. Интересно, неужто Татьяна Борисовна вдруг в момент просветления осознала, что как раз её родной отец тогда не уважал и попирал права сограждан и явил 3 октября 1993 года признак слабости.

Нашим либералам вообще свойственен двойной стандарт, а потому нынешние сторонники белорусских оппозиционеров (змагаров) в ту роковую для страны осень истерично требовали «раздавить гадину» и аплодировали танковым залпам по зданию парламента. Однако мы уже отмечали активизировавшийся в последнее время клан Ельцина. Александр Волошин и Валентин Юмашев стали раздавать интервью с тонкой критикой нынешнего состояния дел в стране. Первый активизировался на площадке передовых информационных технологий, а второй, проводящий много времени в США, оживил там свои прежние связи, защищая олигарха ельцинского призыва. Матриарх клана Наина Иосифовна славит 90-е как времена свободы и всеобщей гармонии.

Наина Иосифовна Ельцина Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рабочей версией такой политико-деловой реанимации стало предположение, что Семья по-своему готовилась к ожидавшемуся трансферу власти, надеясь снять свой процент влияния с любых перемен в Кремле. Теперь идея эта уже не выглядит столь актуальной. Но, видимо, неспроста Татьяна Юмашева решилась засветиться среди весьма специфической публики, дав понять, что, мол, мы, лидеры и творцы 90-х, по-прежнему с вами. Притом что ползучая реабилитация тех лет явно осуществляется в противоположность нынешним временам «автократии». Уже звучат голоса, что именно тогда открытая миру Россия была, оказывается, сильной и уважаемой. А ныне она — страна-изгой.

А ведь сейчас в жизнь вступают поколения, рождённые в относительно сытые нулевые, которые плохо представляют себе ситуацию почти 30-летней давности. Так что события в Белоруссии позволяют под необычным углом взглянуть и на интриги в собственной стране. Хотя ситуация крайне забавна: сам Юмашев всё ещё советник Владимира Путина, пусть и на общественных началах, а его жена присоединяется к клеймению Лукашенко, от визита которого, по словам Дмитрия Пескова, ждут прорывов на ниве экономической интеграции. Всё смешалось в известном доме...