К дважды проголосовавшему журналисту Павлу Лобкову пришла полиция

https://static.news.ru/photo/6a544ac6-b7aa-11ea-bf00-fa163e074e61_660.jpg Павел Лобков Фото: Михаил Терещенко/АГН «Москва»

К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция. К нему выехал адвокат «Апологии протеста» Леонид Соловьёв.



Ранее стражи порядка пришли к эксперту движения «Голос» Василию Вайсенбергу. В настоящий момент он вместе с адвокатом Вероникой Поляковой направляется к участковому.



Вероятно, речь идёт о проверке возможности двойного голосования, которую 25 июня обнаружили Лобков и Вайсенберг.

25 июня тележурналисту выдали бюллетень для голосования на избирательном участке № 141 в Тверском районе Москвы. При этом за неделю до старта плебисцита он прошёл онлайн-регистрацию на электронное голосование на сайте mos.ru. Спустя примерно час после того, как Лобков опустил бюллетень в урну, ему удалось проголосовать и через Интернет.

Ещё один подобный инцидент произошёл и на участке № 1958 в Орехово-Борисово Южном с Василием Вайсенбергом, экспертом движения «Голос», который, придя на участок, заявил, что передумал голосовать в электронной форме, и получил бюллетень.

По обоим случаям в отношении членов территориальных избирательных комиссий будут приняты дисциплинарные решения, заверили в Мосгоризбиркоме. Устроившие эксперимент граждане, в свою очередь, могут быть привлечены к административной ответственности.

Голосование по поправкам

Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля. Это основной день, но власти решили растянуть процедуру на неделю, объясняя это эпидемией коронавируса.

В предлагаемом гражданам списке присутствует несколько сотен изменений. В одной из поправок упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ.

Документом также предполагается закрепление в основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положения о браке как союзе мужчины и женщины, положения о русском народе как государствообразующем, положения о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды.