К дважды проголосовавшему журналисту Павлу Лобкову пришла полиция

К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция. К нему выехал адвокат «Апологии протеста» Леонид Соловьёв.
Ранее стражи порядка пришли к эксперту движения «Голос» Василию Вайсенбергу. В настоящий момент он вместе с адвокатом Вероникой Поляковой направляется к участковому.
Вероятно, речь идёт о проверке возможности двойного голосования, которую 25 июня обнаружили Лобков и Вайсенберг.
25 июня тележурналисту
Ещё один подобный инцидент произошёл и на участке № 1958 в Орехово-Борисово Южном с Василием Вайсенбергом, экспертом движения «Голос», который, придя на участок, заявил, что передумал голосовать в электронной форме, и получил бюллетень.
По обоим случаям в отношении членов территориальных избирательных комиссий будут приняты дисциплинарные решения, заверили в Мосгоризбиркоме. Устроившие эксперимент граждане, в свою очередь, могут быть привлечены к административной ответственности.
Голосование по поправкам
Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля. Это основной день, но власти решили растянуть процедуру на неделю, объясняя это эпидемией коронавируса.
В предлагаемом гражданам списке присутствует несколько сотен изменений. В одной из поправок упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ.
Документом также предполагается закрепление в основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положения о браке как союзе мужчины и женщины, положения о русском народе как государствообразующем, положения о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.
Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды.
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