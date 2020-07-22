Из Совфеда уйдут пять сенаторов, а из Госдумы — Карелин

https://static.news.ru/photo/8846f652-ccb6-11ea-98c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После единого дня голосования в сентябре из Совета Федерации уйдут пять сенаторов — представитель Севастополя Валерий Куликов, член Совфеда от Тамбовской области Алексей Кондратьев, Валерий Марков от Республики Коми, Алексей Александров от Калужской области и представитель Смоленской области Франц Клинцевич. Госдуму, в свою очередь, покинет депутат и олимпийский чемпион Александр Карелин. Он перейдёт в верхнюю палату парламента.

По имеющимся данным, указанные решения уже приняты. Как сообщил журналистам информированный источник, Карелин займёт место Владимира Лаптева — представителя Новосибирской области.

Некоторые сенаторы прокомментировали появившиеся сведения. Марков подтвердил данные и сказал, что не будет больше избираться. Клинцевич заметил, что слухи просто так не появляются. По его словам, уход из Совфеда состоится, однако с ним на эту тему никто не разговаривал.

Дело в том, что идёт избирательная компания, где я не участвую. Совет Федерации — это же не компания или завод, откуда ты уходишь. Мой срок заканчивается 13 сентября этого года (в единый день голосования. — NEWS.ru), — приводит слова Александрова РБК.

Как ранее передавал NEWS.ru, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал инициативу главы ЦИК Эллы Памфиловой перенести единый день голосования. Он уверен, что в этом нет необходимости.

При этом политик отметил, что готов обсудить варианты.