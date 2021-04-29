Из чёрного списка России: Нуланд стала замгоссекретаря США

https://static.news.ru/photo/c6d5c2e6-7d97-11e9-821c-fa163e074e61_660.jpg Виктория Нуланд Фото: Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

Прославившаяся раздачей печенек на украинском Майдане американский дипломат Виктория Нуланд заняла пост заместителя госсекретаря США. Её кандидатуру утвердил сенат конгресса страны.

В ближайшие дни Нуланд приведут к присяге, сообщает ТАСС. При этом в России она находится в чёрном списке: в 2019 году дипломату было отказано в визе в ответ на санкции против РФ.

В 2013–2017 годах она курировала в администрации Барака Обамы вопросы отношений со странами на постсоветском пространстве. В те же годы она активно поддерживала протестующих во время госпереворота на Украине.

Теперь Нуланд станет заместителем Энтони Блинкена по политическим вопросам. Её выбрали единогласно.

Ранее NEWS.ru писал, что антироссийская пропаганда в Соединённых Штатах Америки опирается на самодовольство и невежество, что очень опасно, считает экс-советник канадского посольства в Москве Патрик Армстронг. По его словам, кампания по дезинформации о РФ в США показывает, что идеологи в Белом доме, хотя и вооружены реальными фактами, далеки от понимания того, что происходит на самом деле в России.