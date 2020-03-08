На этой неделе страну ждёт очередной конституционный виток. И если в обеих палатах российского парламента ожидается единогласная поддержка президентской инициативы с многочисленными доработанными предложениями, то в регионах не всё может пройти не совсем гладко. Речь идёт в первую очередь о тех законодательных собраниях, где представлена оппозиция. NEWS.ru выяснил, что, как минимум, в двух регионах единогласного принятия поправок не будет. Кроме того, неоднозначная ситуация складывается в ряде национальных республик, где общественники выступают против формулировки «государствеообразующего народа».

Претензии к «государствообразующему народу»

Сегодня в Государственной думе рассмотрят во втором чтении пакет поправок в Основной закон страны, затем документ будет направлен в верхнюю палату парламента — рассмотрение запланировано на 11 марта. Далее по плану — принятие пакета поправок в законодательных органах региональных отделений.

Как ранее сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, она надеется, что регионам не понадобится много времени. Кроме того, за её подписью должны были направить письма в региональные заксобрания соответствующие письма.

Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к нам с просьбой рассмотреть поправки в федеральный бюджет для реализации послания президента. Внеплановое заседание Совфеда запланировано на 14 марта, — сказала она.

Тем временем региональные законодатели не настроены столь единодушно, как их федеральные коллеги. Да и представители религиозных и общественных объединений выступили против некоторых предлагаемых изменений. К примеру, в Якутии Конгресс Саха обратился к президенту России Владимиру Путину и депутатам Госдумы с опасением относительно введения термина «государствообразующего народа». По мнению членов правления конгресса, это является опаснейшим и безответственным социальным экспериментом и поделит народы России на один главенствующий и другие второстепенные. Об этом же заявил и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, отметив, что поправка может иметь непоправимые последствия. Впрочем, следом представители других объединений и движений в обоих регионах уже заявили, что поддерживают все предлагаемые изменения в Основной закон.

По мнению генерального директора АПЭК Дмитрия Орлова, подобные заявления не повлияют на процесс рассмотрения в регионах поправок.

Рассмотрение поправок в Конституцию в Госдуме, региональных заксобраниях и Совете Федерации пройдёт оперативно и без значимых проблем. Несмотря на претензии, высказывающиеся в ряде субъектов по поводу поправки о государствообразующем статусе русского языка, проблем с одобрением законопроекта в этих регионах я не жду. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Пятница, 13-е

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как удалось выяснить NEWS.ru, в регионы уже спустили разнарядку — проводить голосование оперативно и единогласно, чтобы 13 марта все решения из заксобраний были получены в Москве.

При этом в двух крупнейших мегаполисах против поправок намерены проголосовать представители оппозиционных сил. В Московской городской Думе — это «яблочники», которые и ранее заявляли о своем несогласии с предлагаемой президентом конституционной реформой.

Мы не знаем дату, когда будет назначено заседание по голосованию, но фракция «Яблоко» будет голосовать против. Мы считаем, что нарушена и процедура, по которой президент инициирует поправки, ну а сами поправки мы считаем способом остаться Владимиру Путину у власти максимально долго. Поэтому мы будем голосовать против. В целом там получилась непонятная смесь с упоминанием русского народа, преемственностью Советского Союза. Без срока обсуждения такие поправки неправильные и нелепые. Максим Круглов руководитель фракции «Яблоко» в Мосгордуме руководитель фракции «Яблоко» в Мосгордуме

Против намерены выступить и в заксобрании Санкт-Петербурга. Об этом заявил член фракции «Партия роста», депутат Максим Резник, отметив, что в целом поправки законодатели северной столицы большинством голосов поддержат.

Совершено точно выступят против двое — я и Вишневский (руководитель фракции «Яблоко» в региональном собрании, — NEWS.ru). А остальные... Для этого ведь требуется определенная смелость. Многие критично относятся к этому в кулуарах, все же понимают, что это «одорям-с» Путина, и выступать против не у всех пока хватает духа. Максим Резник депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Впрочем, по словам руководителя Политической экспертной группы Константина Калачева, несмотря на эти претензии, всё пройдет без проблем.

Совершенно очевидно, что это — возможность показать свою эффективность для глав регионов, как и для председателей заксобраний, большинство из которых, понятное дело — единороссы. В большинстве регионов «Единая Россия» доминирует, а значит и пройдет всё гладко, несмотря на отдельные выступления отдельных депутатов. Константин Калачёв руководитель Политической экспертной группы руководитель Политической экспертной группы

При том эксперт обращает внимание на Хабаровский край, где большинство мест в заксобрании занимают представители ЛДПР. По его мнению, в том случае, если поправки отправят на рассмотрение в этот регион, то и либерал-демократы проголосуют единогласно «за».