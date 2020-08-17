Ирландия отказалась признать результаты президентских выборов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/7ee35c9a-e0e3-11ea-b447-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Глава ирландского МИД Саймон Ковени заявил, что Ирландия не признаёт результаты состоявшихся в Белоруссии выборов президента.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства. В нём Ковени также заявил, что Ирландия продолжит «оказывать давление на власти Белоруссии», чтобы добиться освобождения всех задержанных в ходе протестов, а также «полностью поддерживает начало процесса адресных санкций».

Этот результат был незаконным, о чём свидетельствуют запугивания и задержания, которые имели место как до, так и после выборов, а также реакция государственных властей на широкомасштабные и в подавляющем большинстве мирные протесты, которые сейчас проходят по всей стране. Ирландия не принимает результаты выборов как истинного отражения демократической воли белорусского народа, — говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что Белоруссия — страна «на пороге Европейского Союза» и народы Белоруссии и Ирландии имеют «крепкие связи».

Жизненно важно, чтобы мы работали с международным сообществом, чтобы гарантировать уважение прав и демократической воли людей. Только Белоруссия и её народ определяют своё будущее. Я приветствую решение о созыве специального Совета Европы в среду, и я буду обсуждать этот вопрос с моими коллегами из министерств иностранных дел ЕС в течение следующей недели, — подчеркнул Ковени.

Поводом для массовых протестов, проходящих в республике, послужили итоги выборов главы государства, состоявшиеся 9 августа. Согласно данным ЦИК, победил в очередной раз действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. При разгоне протестующих силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В ходе стычек пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru ранее, глава МИД Канады Франсуа Шампань заявил, что страна отказывается принимать результаты прошедших в Белоруссии президентских выборов.