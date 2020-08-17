Ирландия отказалась признать результаты президентских выборов в Белоруссии

Глава ирландского МИД Саймон Ковени заявил, что Ирландия не признаёт результаты состоявшихся в Белоруссии выборов президента.
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Этот результат был незаконным, о чём свидетельствуют запугивания и задержания, которые имели место как до, так и после выборов, а также реакция государственных властей на широкомасштабные и в подавляющем большинстве мирные протесты, которые сейчас проходят по всей стране. Ирландия не принимает результаты выборов как истинного отражения демократической воли белорусского народа, — говорится в заявлении.
Кроме того, отмечается, что Белоруссия — страна «на пороге Европейского Союза» и народы Белоруссии и Ирландии имеют «крепкие связи».
Жизненно важно, чтобы мы работали с международным сообществом, чтобы гарантировать уважение прав и демократической воли людей. Только Белоруссия и её народ определяют своё будущее. Я приветствую решение о созыве специального Совета Европы в среду, и я буду обсуждать этот вопрос с моими коллегами из министерств иностранных дел ЕС в течение следующей недели, — подчеркнул Ковени.
Поводом для массовых протестов, проходящих в республике, послужили итоги выборов главы государства, состоявшиеся 9 августа. Согласно данным ЦИК, победил в очередной раз действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. При разгоне протестующих силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В ходе стычек пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч демонстрантов.
Как писал NEWS.ru ранее, глава МИД Канады Франсуа Шампань заявил, что страна отказывается принимать результаты прошедших в Белоруссии президентских выборов.
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