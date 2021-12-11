«Имеем право»: в Совфеде пообещали защитить Донбасс от агрессии Киева

Россия имеет право защищать своих граждан. Таким образом сенатор Константин Косачев прокомментировал ситуацию в Донбассе. По данным военных, обстановка на востоке Украины обостряется. Слова представителя Совфеда прозвучали в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов, обстановка на востоке Украины обостряется. При этом он заверил, что любые провокации со стороны Киева по силовому регулированию ситуации в регионе будут пресекаться.

Вне всякого сомнения мы имеем право защищать наших граждан. Мы в принципе имеем право защищать гражданское население от военной агрессии, — заявил Косачев.

Он также рассказал о том, что имеет «очень нехорошие предчувствия» относительно того, что в ближайшее время может происходить на востоке Украины со стороны Киева «и тех, кто за Киевом стоит». При этом сенатор подчеркнул, что он очень хотел бы ошибаться.

Ранее представитель Народной милиции непризнанной Донецкой народной республики сообщил журналистам о том, что представители Вооружённых сил Украины разместили в населённых пунктах Донбасса танки и миномёты.