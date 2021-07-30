«Гроб не сделать»: Партия пенсионеров раскритиковала низкие пенсии россиян
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
22:33, 30 июля 2021
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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Партия пенсионеров раскритиковала падение и без того «унизительно низких» пенсий россиян. Политики резко прокомментировали данные Росстата о сокращении реальных доходов россиян, говорится на сайте объединения.
Падение уровня жизни российских пенсионеров в настоящее время становится опасным дестабилизирующим фактором социальной стабильности нашего общества, — приводятся на сайте слова председателя президиума центрального совета партии Владимира Ворожцова.
Партийцы считают, что пенсию нужно рассчитывать не от прожиточного минимума, а от реальных затрат.
Продукты подорожали в несколько раз! Семена — единственная отрада, и те в заоблачных ценах. Ни купить, ни закопать, ни собрать. Стройматериалы скакнули так, что придётся пока жить с ржавой крышей. На пенсию в 12 тысяч можно купить полтора листа фанеры. Даже гроб не сделать! Потому что доски по заоблачным ценам! — заявил генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.
Представители Партии пенсионеров требуют разморозить накопительную часть пенсии, вернуть индексацию выплат работающим гражданам, ликвидировать ПФР, а также повысить уровень пенсий до московского.
Ранее сообщалось, что перерасчёт страховых пенсий, который ежегодно проводится с 1 августа, затронет около 10 млн работающих российских пенсионеров. Об этом сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.