«Гроб не сделать»: Партия пенсионеров раскритиковала низкие пенсии россиян

Партия пенсионеров раскритиковала падение и без того «унизительно низких» пенсий россиян. Политики резко прокомментировали данные Росстата о сокращении реальных доходов россиян, говорится на сайте объединения.

Падение уровня жизни российских пенсионеров в настоящее время становится опасным дестабилизирующим фактором социальной стабильности нашего общества, — приводятся на сайте слова председателя президиума центрального совета партии Владимира Ворожцова.

Партийцы считают, что пенсию нужно рассчитывать не от прожиточного минимума, а от реальных затрат.

Продукты подорожали в несколько раз! Семена — единственная отрада, и те в заоблачных ценах. Ни купить, ни закопать, ни собрать. Стройматериалы скакнули так, что придётся пока жить с ржавой крышей. На пенсию в 12 тысяч можно купить полтора листа фанеры. Даже гроб не сделать! Потому что доски по заоблачным ценам! — заявил генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.

Представители Партии пенсионеров требуют разморозить накопительную часть пенсии, вернуть индексацию выплат работающим гражданам, ликвидировать ПФР, а также повысить уровень пенсий до московского.

Ранее сообщалось, что перерасчёт страховых пенсий, который ежегодно проводится с 1 августа, затронет около 10 млн работающих российских пенсионеров. Об этом сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.