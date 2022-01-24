«Готовят Украину к войне»: в Совфеде оценили западные поставки оружия Киеву

Поставки западными странами — США и Великобританией — вооружения Киеву говорит о подготовке Украины к войне, рассказал NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. Сенатор не стал уточнять, к какому именно вооружённому конфликту готовят соседнее с Россией государство. Собеседник также оценил информацию в СМИ о планах Госдепа эвакуировать часть дипломатов и членов их семей из Киева — спикер заявил, что это может быть сигналом о вероятной «военной провокации» на Украине.

То говорят, что есть распоряжение [Госдепа эвакуировать дипломатов], то они опровергают. К этой информации есть большие вопросы, сложно комментировать. Но если всё-таки, такое решение принято, то Госдеп считает Украину, во-первых, опасной страной для проживания, во-вторых, это может говорить о том, что на Украине может готовиться какая-то серьёзная провокация военная. Какая она, против кого, против чего? Это уже их [дело]. Я понимаю, против кого, но говорить об этом я не буду, — подчеркнул Цеков.

Сенатор добавил, что поставки вооружений Киеву являются «частью провокационной политики Запада по отношению к Украине». По мнению эксперта, история последних 100 с лишним лет ничему не научила коллективный Запад.

Можно очень быстро вспомнить, что страны, которые войнам способствовали, войны начинали, в конце концов, исчезали с политической карты. И потом это всё было трудно восстановить, привести в нормальное состояние. Они почему-то считают, те же англичане, что если они толкнут Украину на военные авантюры, то они останутся в стороне. Они заблуждаются, пусть учат историю. Какой войне? Война с собственным народом, может быть? Так она и сейчас ведётся в Донбассе, но она может быть и другая, — подытожил член Совфеда.

Ранее корреспондент CNN сообщил, что посольство США в Киеве попросило Госдепартамент страны разрешить семьям с детьми и техперсоналу уехать с Украины. Вашингтон якобы начнёт эвакуацию диппредставительства на наступившей неделе.