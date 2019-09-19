https://static.news.ru/photo/95550d6a-dad7-11e9-ae96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Елена Афонина/ТАСС

Конвенцию, закрепляющую правовой статус, режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, ратифицировала Госдума в ходе пленарного заседания.

Проект закона в ГД внёс президент России Владимир Путин. Конвенция была подписана в городе Актау 12 августа 2018 года, передаёт ТАСС .

Документ содержит положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и касающиеся других вопросов сотрудничества прибрежных государств, — указано в пояснительной записке.

К основным принципам деятельности сторон конвенции на Каспии относится неприсутствие на нем вооружённых сил, не принадлежащих сторонам.

В документе указано, что уточнение пределов распространения суверенитета на Каспийском море будет способствовать укреплению «стабильности и предсказуемости» в отношениях РФ с партнёрами.

Подчёркивается, что конвенция устанавливает иные правила, чем предусмотренные законодательством РФ.

Она предусматривает правовые режимы в отношении разграничения внутренних и территориальных вод, рыболовных зон, а также участков дна и недр Российской Федерации и других прибрежных государств, — говорится в документе.

В тексте поясняется, что правовые режимы, действующие во внутренних и территориальных водах, отличны от правовых режимов, действующих в морских пространствах РФ.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал конвенцию историческим событием и общим успехом стран «Каспийской пятёрки». Он также подчеркнул важность того, что государства в равной мере разделяют как права на использование природных богатств Каспия, так и ответственность за его судьбу, писал News.ru.