Госдума может провести дополнительные заседания в июле

https://static.news.ru/photo/d1d64824-b4a4-11ea-af9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Госдумы принял решение предложить нижней палате парламента провести дополнительные пленарные заседания в июле для обсуждения законопроектов, направленных на поддержку экономики и граждан. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Мы предлагаем депутатам утвердить новый регламент работы на июль, пожертвовать одной неделей с 13 по 19 июля, которая раньше у нас отводилась под работу комитетов. Это нам позволит качественно рассмотреть законопроекты, все они касаются мер поддержки наших граждан и экономики, — цитирует ТАСС Володина.

Как писал NEWS.ru, содержательной работы в Госдуме РФ станет больше в случае принятия поправок к Конституции, считает Вячеслав Володин. По его словам, граждане страны получат право решать через своих представителей в ГД, какими будут министры, вице-премьеры и глава кабмина. Однако окончательный вердикт останется за народными избранниками.

Володин обратил внимание на целесообразность содержащейся в поправках нормы об ужесточение требований к лицам, осуществляющим публичную власть. Он подчеркнул, что у людей, которые приходят на государственную службу, не должно быть двойного гражданства.