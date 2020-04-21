Лидеры Ирана и России обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией

https://static.news.ru/photo/533b8e24-83e5-11ea-bbf6-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Лидеры России и Ирана — Владимир Путин и Хасан Рухани — обсудили по телефону борьбу с пандемией коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Представитель Тегерана заявил, что странам необходимо наращивать сотрудничество для эффективного противодействия вспышке заболевания.

Количество выявленных случаев COVID-19 в Исламской Республике составляет около 85 тысяч. Умерли свыше 5 тыс. граждан, передаёт ТАСС. В мире заболели более 2,38 млн человек, примерно 164 тысячи скончались, почти 615,5 тысячи выздоровели.

В России зафиксировано 52,7 тысячи пациентов с коронавирусом. Число выздоровевших — 3,8 тысячи человек, умерли — 456.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал пандемию самым большим кризисом со времён Второй мировой войны. По его словам, после пандемии мир столкнётся с новыми реалиями, и нужно быть к ним готовыми. Эрдоган особо подчеркнул, что Турция вовремя приняла меры борьбы с COVID-19, поэтому ей пока удаётся держать заболеваемость под контролем.