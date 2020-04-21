Лидеры Ирана и России обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией

Лидеры России и Ирана — Владимир Путин и Хасан Рухани — обсудили по телефону борьбу с пандемией коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Представитель Тегерана заявил, что странам необходимо наращивать сотрудничество для эффективного противодействия вспышке заболевания.
Количество выявленных случаев COVID-19 в Исламской Республике составляет около 85 тысяч. Умерли свыше 5 тыс. граждан,
В России зафиксировано 52,7 тысячи пациентов с коронавирусом. Число выздоровевших — 3,8 тысячи человек, умерли — 456.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал пандемию самым большим кризисом со времён Второй мировой войны. По его словам, после пандемии мир столкнётся с новыми реалиями, и нужно быть к ним готовыми. Эрдоган особо подчеркнул, что Турция вовремя приняла меры борьбы с COVID-19, поэтому ей пока удаётся держать заболеваемость под контролем.
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