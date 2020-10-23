Главы Армении и Франции обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/2b6ab1ea-150d-11eb-98f1-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон и Армен Саркисян Фото: president.am

Президенты Армении и Франции Армен Саркисян и Эмманюэль Макрон провели переговоры в Елисейском дворце. В ходе встречи они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Согласно данным пресс-службы президентского аппарата Армении, Саркисян высоко оценил усилия и позицию сопредседателя Минской группы ОБСЕ Франции и лично Макрона в урегулировании конфликта.

Он подчеркнул, что военная агрессия, развязанная Азербайджаном при поддержке Турции в отношении Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика — прим. NEWS.ru), продолжается, — говорится в сообщении.

Армянский лидер заявил, что Азербайджан «атакует гражданское население и инфраструктуры, в результате чего есть жертвы».

Также главы государств отметили необходимость возвращения Баку и Еревана за стол переговоров под эгидой Минской группы.

Как писал NEWS.ru, в Минобороны Азербайджана сообщили, что вооружённые силы страны не совершали обстрелов населённых пунктов в Нагорном Карабахе. Баку отреагировал на распространённую Арменией информацию об атаках азербайджанских ВС на населённые пункты Агдере, Ходжавенд и Гырмызы База. Ведомство подчёркивает, что, напротив, армянские войска подвергли интенсивному обстрелу территории Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.